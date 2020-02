Ron Roenicke, nuevo manager de los Medias Rojas

Roenicke, quien durante las pasadas dos temporadas fue coach de banco de Cora, pasará a la posición de dirigente con el sello de interino. La gerencia les informó a los demás candidatos que entrevistó sobre la decisión, por lo que Roenicke recibirá un año completo de prueba.

La contratación de Roenicke surgió después de que Cora salió en medio del escándalo por el roba de señales de los Astros de Houston durante la temporada 2017. Los Red Sox también están bajo investigación por la oficina del comisionado de Major League Baseball (MLB).

De hecho, no se anticipa que MLB anuncie el resultado esta semana, como lo había previsto, según varias personas con conocimiento le indicaron a The Associated Press, lo que significa que la novena abrirá los campos primaverales son saber si será castigada.

El comisionado Rob Manfred dijo la semana pasada que estaba esperanzado en cerrar la investigación antes del inicio de los entrenamientos. Los lanzadores y receptores se reportaron y tendrán su primera sesión este miércoles.

Texto: Primera Hora