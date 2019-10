Roberts seguirá con los Dodgers pese a nueva decepción en Playoffs

El jefe de operaciones de los Dodgers de Los Ángeles, Andrew Friedman, dijo el lunes que no pensaba reemplazar al mánager Dave Roberts tras la reciente eliminación del equipo californiano en la postemporada de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense.

Después de caer ante los Nacionales en la Serie Divisional de la Liga Nacional, Friedman aseguró que Roberts volvería al frente del equipo de cara a 2020.

Roberts, cuyo acuerdo actual dura hasta 2022, fue ampliamente criticado por su gestión al frente del equipo después de que los Dodgers cayeran 7x3 en el quinto y decisivo encuentro de la Serie Divisional.

Sin embargo, Friedman señaló que el récord de Roberts desde que asumió el cargo en 2016 no debe pasarse por alto.

"En general, el trabajo es muy fuerte", dijo Friedman. "Mira hacia atrás en los últimos cuatro años y compara lo que Dave ha logrado respecto a otros.

"Desde nuestro punto de vista, cuando la temporada termina tan abruptamente como lo hace, una de las pérdidas más dolorosas que puedo recordar, la atención se centra en, ¿cómo ganamos 11 juegos en octubre? Y en nuestra mente, Dave es absolutamente una parte de eso", declaró Friedman.

Roberts llevó a los Dodgers a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en su primera temporada en 2016, antes de guiar a la franquicia a apariciones consecutivas de la Serie Mundial en 2017 y 2018, cuando los Dodgers cayeron ante los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston, respectivamente.

Sin embargo, a pesar de un récord de franquicia en la temporada regular de 106 victorias, los Dodgers implosionaron en los Playoffs, cuando los Nacionales anularon un déficit de 3-1 en la octava entrada, del quinto partido, para lograr una victoria y ganar la serie por 3-2.

Friedman dijo que el equipo estaba "extremadamente dolido" por la derrota.

"No recuerdo haber estado cerca de un grupo que estaba tan comprometido con ganar una Serie Mundial", dijo. "Fue un enfoque singular. Obviamente, no fue suficiente. No estamos jugando en este momento. Compartimos la decepción. Fue desgarrador de muchas maneras. Tenemos que centrarnos en cosas que son constructivas", finalizó.