Rangers designan para asignación al panameño Ariel Jurado

Con este movimiento, el conjunto de Texas saca a Jurado de su nómina de 40 peloteros y deberá esperar 10 días para que sea adquirido por otro equipo o pasar a la lista de 'waivers'. De tomarse esta última opción podría ingresar a las ligas menores de esa organización o ser puesto en libertad.

Roster moves for July 31: 1B Greg Bird and RHP Jimmy Herget selected to 30-man roster from Alternate Training Site. RHP Ariel Jurado designated for assignment. Major League roster at 40.