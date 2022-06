El pelotero cubano de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, tuvo un gesto particular con un joven, de nombre Alex, al regalarle un bate y una pelota firmada durante el juego que su equipo disputó como local ante los Cardenales de San Luis.

La razón por la que Arozarena le obsequió el bate a Alex se debe a que éste le pidió al jugador que le firmara una pelota que tenía plasmada una imagen suya. Eso le gustó al jugador que corrió hacia las gradas del Tropicana Field de Tampa y, con la ayuda de otro fanático, le pasó el implemento al joven.

A young fan gave @RandyArozarena a ball early in the game. Randy "loved the baseball so much," he brought the young fan a signed bat along with a note expressing his gratitude. ❤️ pic.twitter.com/FUvnIBEmiV