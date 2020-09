Pujols y Mills en la gloria en las Grandes Ligas con hazañas dignas de libros de récord

Pujols conectó el jonrón 660 de su carrera para empatar en el quinto puesto histórico de las Mayores con el legendario Willie Mays, en un triunfo de sus Angelinos de 5x3 sobre los Rockies de Colorado.

Detrás en el marcador 3x2, Pujols, de 40 años, conectó una recta al finalmente derrotado Carlos Estévez (1-3), batazo que fue a dar a los asientos vacíos entre el jardín izquierdo y central para su bambinazo 660.

La victoria fue para el abridor Andrew Heaney (4-3), que lanzó siete buenas entradas, permitiendo tres carreras y ninguna base por bolas mientras ponchaba a ocho.

El toletero quisqueyano, que no conectaba bambinazo desde el 4 de agosto, despachó su cuarto vuelacerca de la campaña en la octava entrada con dos hombres a bordo.

Los únicos artilleros que han bateado más jonrones que Mays y Pujols son Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y el también dominicano Alex Rodríguez (696). Todos menos Pujols, Bonds y 'A-Rod', son miembros del Salón de la Fama.

En el partido del sábado, Pujols había despachado su doblete número 688 de su carrera, empatando en el quinto lugar de todos los tiempos con Craig Biggio, quien también es miembro del Salón de la Fama.

En esta campaña recortada de 160 a 60 juegos por el coronavirus, Pujols también superó a Rodríguez en el segundo lugar de carreras impulsadas de todos los tiempos con 2.096 por 2.086 de 'A-Rod'. Ahora, en ese departamento, Pujols va detrás de Hank Aaron (2.297).

Mills con 'no-hitter'

En Washington, el lanzador Alec Mills, de los Cachorros de Chicago, logró este domingo el segundo 'no-hitter' de la temporada, al blanquear a los Cerveceros de Milwaukee 12x0.

Mills, de 28 años, ponchó a cinco mientras caminaba a tres bateadores.

"No tengo idea de cómo me siento. Obviamente es algo que no olvidaré", dijo Mills al final del partido. Fue apenas la decimoquinta apertura de su carrera en las Mayores.

Es el juego número 16 sin hits ni carreras en la historia de los Cachorros y el primero desde que el de origen puertorriqueño Jake Arrieta lo hiciera el 21 de abril de 2016 contra los Rojos.

Este fue el segundo encuentro sin hits de la temporada. Los dos han sido propinados por los equipos de Chicago y es la primera vez en la historia que en una misma campaña tanto Medias Blancas, con Lucas Giolito, como los Cachorros completan un juego sin hits.

Este 'no-hitter' en el Miller Park de los Cerveceros es el segundo que logran allí. El último fue el 14 de septiembre de 2008 con el venezolano Carlos Zambrano en la lomita contra los Astros de Houston.

Los Cerveceros no logran pegar un hit ni anotar por cuarta vez en su historia y primera desde que Justin Verlander lo hizo en 2007 con los Tigres de Detroit en partido interligas.

En otros resultados, Yankees a Orioles 3x1, Medias Rojas a Rays 6x3, Medias Blancas a Tigres 5x2, Mellizos a Indios 7x5, Rangers a Atléticos 6x3, Reales a Piratas 11x0, Bravos a Nacionales 8x4, Marlins a Filis en doble-juego 2x1 y 8x1, Rojos a Cardenales 10x5 y Azulejos a Mets 7x3.