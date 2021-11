Prospecto panameño Miguel Amaya tendría que pasar por la Tommy John

Según informes del reportero Jordan Bastian la organización de los Cachorros de Chicago, a la que pertenece Amaya, considera que la cirugía es inminente para el jugador y el tiempo para su realización está por determinar.

El istmeño, quien se desempeña en la posición de receptor, jugó 23 partidos este año en Ligas Menores con la sucursal de los Tennessee Smokies a causa de lo que fue diagnosticado como una distensión en el antebrazo derecho.

Cubs believe that Tommy John surgery is imminent for catching prospect Miguel Amaya, per multiple sources. Timetable TBD. Tough blow for Chicago’s No. 4-ranked @MLBPipeline prospect. Missed last few months of ‘21 season with what was initially described as right forearm strain.