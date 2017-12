Pavin Smith prospecto de la MLB, pagó la hipoteca de sus padres

En vez de eso, el joven, quien fue elegido con la séptima selección de la primera ronda del draft de novatos en junio, decidió usar su bono de $5 millones para cambiar la vida de su familia.

Smith les entregó una carta escrita dejándoles saber lo tanto que estaba agradecido por todo lo que ellos habían hecho para ayudarlo a lograr su sueño de convertirse en un pelotero profesional: Él mismo se había decidido de encargarse de pagar el resto del balance de la hipoteca de su casa.

Smith, de 21 años, fue seleccionado de la Universidad de Virginia, y luego del draft formó parte de los Hillsboro Haps, sucursal de Clase-A Arizona en la Liga del Noroeste. Produjo un promedio de .318 con 27 carreras impulsadas en 42 juegos.

Thank you for everything you have done for me! This doesn’t make up for any of it. Love you both so much. Our home is finally all YOURS. Merry Christmas! pic.twitter.com/h9wog2HfHv