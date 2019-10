Preselección nacional de béisbol Sub-10 de Panamá, lista para trabajar

González que ha sido ganador de los torneos nacionales con Coclé en la U10 en los años 2018 y 2019 estará al frente de la tropa panameña y será acompañado por Roberto Mejía (asistente), Ulises Palacios (asistente) y Joel Ramos como coach de lanzadores. Carlos Rodríguez será el jefe técnico.

La Preselección debe concentrarse este domingo, 13 de octubre, desde las 2:00 p.m. en el Hotel Soloy, y el cuerpo técnico desde la 1:00 p.m.

El listado revelado queda de la siguiente forma:

Lanzadores: Jeikcol De León (Coclé), Yair Díaz (Los Santos), Abel Rodríguez (P. Oeste), Alejandro Vega (Veraguas), Carlos Burac (Metro B), Roinel Robles (Los Santos) y Rómulo Alveo (Coclé).

Receptores: Eliécer Mendoza (Coclé), Christian Sánchez (Metro A) y Julio Avendaño (Chiriqui).

Cuadro Interior: Adrián Fuentes (Bocas del Toro), Lucas López (Coclé), Jaime Escudero (Coclé), Jeffry Montenegro (Chiriquí), Cristian Deago (Herrera), Ronaldo Zarate (Los Santos), David Murillo (Metro A), Andrés Valderrama (Metro B), Reiner Reyes (P. Este), Luis Atencio (Veraguas) y Alejandro Duarte (Metro B).

Jardineros: Dylan Appleboom (Metro B), Mario Villalobos (Coclé), Arlant Pineda (Occidente), Yoel Rodríguez (P, Oeste), Edward Delgado (Colón) y Yilmar Samudio (Metro A).

El equipo campeón Coclé aportó 6 jugadores al listado, Metro B 4, Metro A 3, Los Santos 3, Veraguas 2, Chiriquí 2, Oeste 2, Occidente 1, Colón 1, Herrera 1, Panamá Este 1 y Bocas del Toro 1.

Panamá estará jugando en el Torneo Panamericano de San José, Costa Rica donde verán acción 8 naciones, siendo ellas: Colombia, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica.

Panamá abre su participación ante Dominicana el 26 de octubre a las 11;00 am en el estadio La Sabana 2, el 27 va ante Colombia a las 8:30 am, el 28 ante Nicaragua a la misma hora, el 29 frente a Guatemala a las 11:30, el 30 ante Costa Rica a las 8:30 am, el 31 contra Brasil a primera hora y cierra con Honduras el 1 de noviembre a las 11;30 am.

El cruce será el 2 de noviembre y la final el 3, según un calendario emitido por el Comité Organizador.

(Fedebeis)