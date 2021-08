Rubén Tejada estaba jugando en la filial triple A de los Phillies con los Lehigh Valley IronPigs donde bateó con un promedio de .231 empujó 15 carreras, conectó 52 hits, anotó 26 carreras en 72 partidos jugados.

Los número de Rubén Tejada en toda su carrera en las Grandes Ligas:

2119 turnos al bate, 225 carreras anotadas, 530 hits, 10 cuadrangulares, 158 carreras empujadas, 16 bases robadas y bateó para un promedio de .250

The Philadelphia @Phillies have signed RHP Taylor Guerrieri to a minor league contract and released INF Ruben Tejada. #Phillies