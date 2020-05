Peloteros de MLB y aficionados rinden homenaje a personal de salud

Este miércoles, varios beisbolistas hicieron un homenaje a los médicos, enfermeras y demás personal, poniendo una cinta adhesiva en sus franelas y escribiendo el nombre de su “héroe”.

Los jardineros Aaron Judge, de Yankees de Nueva York, y Christian Yelich, de Cerveceros de Milwaukee, fueron los primeros en unirse a esta causa; Judge cortó un pedazo de cinta y escribió "RN Pantelidis" en la parte posterior de su franela número 99, en homenaje a la enfermera Stephanie Pantelidis.

"Mi héroe es Stephanie Pantelidis. Leí un poco sobre ti y escuché sobre las innumerables horas que pasaste en el hospital, entrando en tus días libres para continuar ayudando a los necesitados. Es realmente increíble. Así que sigue siendo una luz en estos tiempos oscuros. No sólo eres un héroe hoy, sino que eres un héroe todos los días Stephanie, así que gracias", dijo Judge en un vídeo.

Thank you to #TheRealHeroes.Join @TheJudge44, @ChristianYelich and athletes across the world in celebrating National Nurses Day by making a jersey in your healthcare hero’s honor. pic.twitter.com/b2OjFPYPWr