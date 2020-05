Pelotero de los Cachorros reparte comida desde su camión a personal médico

El miércoles, Jeffress llevó su propio camión de comida, llamado _J.J.'s Bread and Butter_, al Banner University Medical Center de Phoenix, Arizona y quiso saber si alguien en la fila había trabajado en el departamento de neurología de Banner Health, donde ha recibido tratamiento.

"Una enfermera se volvió loca y nos dijo, '¡Esa soy yo!'", relató Jeffress por vía telefónica.

Jeffress y su socio, Al Ford, adquirieron el camión, lo modificaron por dentro y por fuera y vendieron comida frente al Miller Park en la ciudad de Milwaukee el año pasado, cuando Jeffress lanzaba por los Cerveceros. Después de la temporada del 2019, trasladaron el camión a Phoenix, donde reside el relevista en estos momentos

La visita al Banner University Medical Center fue una muestra de agradecimiento de Jeffress hacia los trabajadores de salud que se encuentran al frente de la batalla contra la pandemia del coronavirus. Jeffress, quien tomó órdenes y cocinó platillos de mariscos, les repartió comida a aproximadamente 70 empleados, incluyendo a médicos y enfermeras. El serpentinero, quien se incorporó al bullpen de los Cachorros con un contrato de un año, tenía puesta una camiseta y gorra del equipo de Chicago, además de un delantal y una mascarilla.

"Es algo que me apasiona, cocinar", expresó Jeffress. "Fue cuestión de ver a todo el mundo reunirse en el mismo lugar y sentir alegría, aunque sea por unos momentos y hacerles saber que uno los valora, que no su trabajo no pasa desapercibido".

Texto: Jordan Bastian (MLB.com)