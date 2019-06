"Big Papi" ya está en Boston e ingresado en el Massachusetts General Hospital

Mientras se jugaba en el Fenway Park de Boston el partido entre los Medias Rojas, el exequipo de "Big Papi" y los Vigilantes de Texas, en la undécima entrada se dio a conocer la llegada a Boston del avión ambulancia privado que le había puesto el equipo para que fuese trasladado desde el hospital, donde se encontraba en Santo Domingo.

La noche del domingo, Ortiz recibió un disparo de arma de fuego y la bala le penetró por la espalda y atravesó todo el abdomen que le afectó a varios órganos como el intestino grueso y el delgado, además de tenerle que extirpar la vesícula, lo que le permitió a los doctores llegar al hígado que también estaba afectado.

El doctor José Ángel González, que dirigió el equipo médico que operó a "Big Dadi" durante más de seis horas, dijo que el expelotero podría recuperarse con normalidad y que en principio no consideraba que fuese a tener graves secuelas.

Como se esperaba a su llegada a Boston, el hermetismo médico es completo tanto por parte del centro hospitalario en el que fue ingresado y al que llegó en una ambulancia escoltada por la policía, sin que los periodistas pudiesen traspasar un perímetro que fue establecido por la fuerza pública.

Mientras, los Medias Rojas, a través del presidente de operaciones, Dave Dombrowski, reiteró que lo único importante ahora era que Ortiz pudiese tener el mejor cuidado médico para que se recuperase lo antes posible y pusiese estar de nuevo con todos en el Fenway Park.

"Es sorprendente cuando recibes este tipo de noticias", admitió Dombrowski.

"Tu corazón se dirige de inmediato a su familia. También fue difícil recopilar información. Realmente estás temblando, es a lo que se reduce cuando escuchas algo como esto", aseveró.

Antes del partido de los Medias Rojas contra los Vigilantes, que al final perdieron en 11 entradas por 3-4, en el Fenway Park, el equipo rindió homenaje a Ortiz con un mensaje en el marcador.

