Paolo Espino: "Ya hoy lunes me levanté y me siento mucho mejor"

Por TVMAX



El lanzador panameño, Paolo Espino, conversó con el periodista David Salayandía declarando que amaneció mucho mejor y explicó cómo iniciaron sus síntomas de Covid-19.

"Yo empecé sintiendo malestares en el cuerpo, también me dio un poco de fiebre y al momento que me dio fiebre yo le notifiqué al equipo y el equipo al día siguiente me mandó un doctor, para que me hiciera una prueba rápida, así empezó todo".

"En la prueba rápida salí positivo, pero ellos no confían en la pruebas rápidas cien por ciento, entonces adicional a la prueba rápida, el domingo me hicieron una PCR y esa fue la que determinó que si había dado positivo".

Espino recalcó que los síntomas que tuvo fueron malestar en el cuerpo, fiebre durante los días viernes y sábado; "Ayer domingo ya yo me sentía bastante mejor y hoy lunes me siento mucho mejor, si he quedado con un poquito de malestar en el cuerpo, pero es algo bastante leve", destaca Espino.

Paolo Espino señaló que la enfermedad s ele ha pasado bastante rápido debido a los medicamentos que ha estado tomando; "Ellos inmediatamente me mandaron medicamentos y bueno, seguimos en este proceso, yo sé que ahora faltan más exámenes y más cosas por hacer ya que también como estoy con un equipo organizado ellos también exigen unos exámenes extras".

El lanzador panameño lamenta haber lanzado tan solo un juego en la final del béisbol dominicano con los Gigantes del Cibao; "Ayer yo pude haber tenido la oportunidad de haber lanzado un segundo partido, a mí me gusta competir, a mi me gusta dar siempre mi cien por ciento cada vez que salgo al terreno y ayudar al equipo y lastimosamente solamente lo pude hacer una vez en esta final".

El contagio pudo haber sido en el "club house" destaca Espino; "Es difícil tener control sobre esto, es difícil saber quién lo tiene exactamente, en cualquier momento que yo pude haber estado en el club house, en el estadio entrenando, s eme pudo haber pasado".

Paolo Espino no podría estar en la Serie del Caribe debido al Covid-19; "Saber que tal vez esto no me va a poder permitir participar en una Serie del Caribe, es bastante doloroso, yo tenía todas las aspiraciones de participar y bueno, esto tal vez me limite esa oportunidad".

Finalmente Espino señaló que el equipo le está dando seguimiento y que mientras hace la cuarentena, en lo posible realiza trabajos físicos.