Los Nacionales de Washington blanquearon 3-0 a los Rockies donde Paolo Espino trabajó 5.2 episodios quedándose con la victoria.

Espino toleró 3 hits, boleó a 3 bateadores y ponchó a 7 (La mayor cantidad en su carrera) su efectividad mejoró en 3.94 y su récord está en 5 ganados 5 perdidos producto de 33 juegos de los cuales ha iniciado en 17.

Pa0l0 Espin0 matched a career high with 7 strikeouts today.He brought his 2021 ERA down to 3.94.#NATITUDEpic.twitter.com/Q6Z9Frbsmb