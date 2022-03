Por TVMAX



Once peloteros panameños se encuentran en los campos de entrenamiento 10 equipos del béisbol de las Grandes Ligas con un solo objetivo en mente; ser parte de las nóminas de esos conjuntos para la temporada 2022 que inicia el 7 de abril.

Jonathan Araúz (Medias Rojas de Boston), Leonardo Jiménez (Azulejos de Toronto), Jaime Barría (Angelinos de Los Ángeles), Johan Camargo (Phillies de Filadelfia), Paolo Espino (Nacionales de Washington), Miguel Amaya (Cachorros de Chicago), Iván Herrera y Edmundo Sosa (Cardenales de San Luis), Humberto Mejía (Diamondbacks de Arizona), Justin Lawrence (Rockies de Colorado) y Javier 'Javy' Guerra (Padres de San Diego) son los jugadores que buscan esa oportunidad.

"Me siento listo para competir", manifestó Sosa. " Simplemente ir a jugar, a divertirme y, por qué no, ser titular".

Aunque esos jugadores están protegidos por sus respectivas organizaciones tendrán que trabajar arduamente para quedarse con un puesto dentro de sus equipos.

"El manager Joe Maddon habló conmigo un día antes del paro y me dijo que no importaba si era como abridor o relevo, solamente que llegara preparado para hacer lo que siempre he hecho", expresó Barría. "Él tiene confianza en mí así que voy feliz a dar el 100 por ciento", agregó.

A pesar de los 99 días de paro laboral, los panameños no dejaron de prepararse, tanto en la parte física y como en su labor dentro del terreno de juego. Todo eso para llegar en ritmo a los campamentos de sus equipos.

Durante su estancia en Panamá, previa al llamado a entrenamientos, varios de estos jugadores se reunieron en el estadio Rod Carew donde practicaron con peloteros de ligas menores.

"El lograr que peloteros de Grandes Ligas trabajen con nuestros jugadores de ligas menores es de suma importancia en cuanto a confianza y consejos que les puedan dar", opinó el scout de los Cerveceros de Milwaukee, Kevin Ramos, quien también indicó que esta interacción se reflejará en el desempeño de aquellos que están en las clases inferiores y que buscarán ascender a la 'Gran Carpa'.

¿Quiénes serán los jugadores que consigan un puesto en sus equipos? Eso lo sabremos a pocos días de que arranque la campaña en las Mayores.