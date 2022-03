Por TVMAX



Ya con una fecha asignada para el inicio del béisbol de las grandes ligas, los peloteros panameños que han estado en nuestro país entrenándose, están listos para incorporarse a sus respectivos equipos de béisbol.

Tal es el caso de Edmundo Sosa quien juega con los Cardenales de San Luis y que dice estar "ready": "La verdad es que nos preparamos los cuatro meses aproximadamente, me siento ready, me siento listo para competir y nada simplemente ir a competir, a jugar, a divertirme pues por qué no ser el jugador titular del opening day".

Por su parte Jaime Barría, lanzador de Los Angeles Angels, también e preparó bien durante la para; "Estos tres, cuatro meses que entrenamos fue mejoría para mí y gracias a Dios me siento bien físicamente, el brazo está saludable, ya he tirado cuatro, cinco bullpens".

El "Opening Day" será el 7 de abril.

Las Grandes Ligas de béisbol y el sindicato de jugadores alcanzaron un acuerdo el pasado jueves sobre un nuevo convenio laboral que debe permitir el inicio de la temporada 2022 el próximo 7 de abril.

El nuevo acuerdo incluye un aumento de los salarios mínimos, un fondo de bonificación previo al arbitraje para recompensar a los mejores jugadores jóvenes antes de que puedan negociar nuevos contratos y un aumento de los umbrales del impuesto de lujo de la liga.

Los campamentos de pretemporada se abrirán el viernes y se espera que todos los jugadores estén incorporados el domingo para que los juegos de preparación arranquen a finales de la próxima semana.

Los playoffs ampliarán su formato para que clasifiquen 12 equipos, la mitad de la Liga Nacional y la otra de la Americana.

También se creará un comité conjunto de competición para estudiar cambios de reglas con representación de jugadores, propietarios de equipos y árbitros.

Anteriormente, las Grandes Ligas podían imponer modificaciones en las normas con un año de antelación.

Un Draft internacional sustituirá al sistema de ofertas para los agentes libres, facilitando la entrada de talentos globales en la liga.

La resolución de la disputa se produjo después de que el convenio anterior expirara en diciembre.

