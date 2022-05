Preciado bateó cuatro imparables en seis turnos con una carrera anotada y seis remolcadas para contribuir al triunfo de los Pelicans sobre los Salem Red Sox, por marcador de 24 carreras a 6.

El oriundo de la provincia de Chiriquí empujó dos 'rayitas' en la parte baja del primer episodio con un doble, una más a través de un sencillo en el cuarto capítulo, otra por una roleta en la quinta entrada y dos a través de un doble en el octavo episodio.

No. 13 @Cubs prospect Reginald Preciado plated a career-high six runs ... and he wasn't even the @Pelicanbaseball biggest RBI man Wednesday night. pic.twitter.com/XPPPqpVROU