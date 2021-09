El llamado hecho a Guerra llegó el martes 21 de septiembre, el mismo día que los Padres anunciaron que colocaban en asignación al serpentinero Jake Arrieta.

Con la inclusión del chiricano, el equipo de San Diego intentan reforzar su cuerpo de relevistas a falta de 11 días para que culmine la etapa regular.

Prior to tonight’s game, the #Padres reinstated RHP Javy Guerra from the 60-day IL and designated RHP Jake Arrieta for assignment.