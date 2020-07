Panameño Barría lucha por puesto de abridor en los Angelinos

Peña, Barría y el zurdo Patrick Sandoval son los principales candidatos para el sexto puesto, ya que los Angelinos están utilizando seis titulares con Shohei Ohtani programado para lanzar una vez por semana los domingos. Pero aún existe la posibilidad de que Peña inicie en el bullpen y Barría se mantenga en el sitio alternativo en Long Beach. En ese escenario, Sandoval podría ser el sexto titular hasta que el diestro Julio Teherán esté listo para unirse a la rotación después de estar aproximadamente una semana detrás de los demás debido a la contratación de COVID-19 a fines de junio.

Sin embargo, el manager de los Angelinos, Joe Maddon, dijo que aún no se ha decidido nada y sabrán más después de reunirse con los entrenadores este miércoles. Sandoval también está programado para comenzar el partido del miércoles contra los Padres.

"Tenemos una llamada mañana (miércoles) para tratar de arreglar todo esto", dijo Maddon. “Solo trato de verlo todo y ser justo con todos. Estoy viendo chicos por primera vez de forma limitada, aunque tuve a Félix en el pasado en Chicago. Por lo tanto, es una de esas situaciones en las que escucho mucho, porque no las he visto lo suficiente, o en temporada, lo que también importa ".

A Peña le fue mejor que a Barría. Ambos se enfrentaron a unos Dodgers de gran potencia. Peña lanzó dos entradas, permitiendo dos carreras con dos hits y dos bases por bolas con dos ponches, mientras que Barría en dos episodios, permitió tres carreras con dos hits y dos ponches.

"Simplemente no fueron tan agudos, en general", dijo Maddon. "Los conteos no estaban a su favor. No era su noche. No es que haya nada malo con ellos, pero no fue su juego esta noche y es por eso que terminaron cediendo algunas carreras".

Fuente: mlb.com