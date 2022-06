Por TVMAX



Después de la victoria obtenida por Panamá ante Colombia, en la jornada inaugural del Premundial de Béisbol Sub-15, algunos de sus protagonistas analizan lo ocurrido en ese partido.

"En los tres primeros episodios jugamos con un poquito de presión, al enfrentar al primer equipo que fue Colombia y que su pitcher abridor nos estaba sacando de paso con su cambio de velocidad", comentó el director del equipo panameño, Audes De León. "Después los muchachos hicieron los ajustes, salió el batazo a la hora oportuna y comenzamos a hacer carreras".

Aunque se mostró contento por el desempeño general del equipo, De León resaltó que el grupo desconocía el terreno donde se realizó el partido, lo que pudo incidir en la manera de actuar de los peloteros al inicio del encuentro.

"No habíamos trabajado en el terreno de juego, porque no se podía usar antes del partido", indicó. "Necesitamos trabajar un poquito porque la bola pica rápido, pero la defensa se portó bien ya que solo cometimos un solo error. Como he dicho, hay que ir juego a juego. Nos toca con Venezuela y vamos a buscar ese partido", agregó.

"Vine a tratar de hacer mi trabajo, ayudar al pitcher. Al principio me compliqué un poquito, pero ganamos", señaló el pelotero César García.

El segunda base panameño reconoció de que recibió indicaciones del cuerpo técnico para que ajustara su bateo. Eso se reflejó al conectar dos hits en cinco turnos, con dos carreras empujadas y tres empujadas.

"Me dijeron que tratara de concentrarme un poco más, que agarrara buenos pitcheos y traté de hacer mi trabajo", precisó.

Panamá se llevó la victoria por pizarra de 15 carreras a 2 y tendrá como próximo rival al anfitrión, Venezuela, en un partido que se llevará a cabo el sábado 4 de junio desde las 12 mediodía. Para ese encuentro, el manager De León anunció al lanzador de Panamá Este, Jeremy Vargas, como abridor.

" Él trabajó bien en los entrenamientos. Tiene un gran split, una recta de 83 a 84 millas, un gran control y una buena actitud", describió el timonel. "Es un guerrero cuando está arriba trabajando y le vamos a dar la oportunidad".

El certamen tiene como sede la ciudad venezolana de Valencia.