Padres colocan al panameño 'Javy' Guerra en lista de lesionados

Kevin Acee, reportero del rotativo de San Diego, indicó que Guerra fue colocado en ese listado por motivos personales. Posteriormente se conoció que el serpentinero estará en el campo de entrenamiento alternativo de los Padres para mantenerse activo y mejorar sus lanzamientos.

The #Padres have placed RHP Javy Guerra on the 10-day IL and recalled RHP Taylor Williams from the alternate training site.