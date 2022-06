Araúz pasará a los Norfolk Tides, sucursal de Triple A de los Orioles, donde jugará y buscará la oportunidad de volver a las Grandes Ligas.

El panameño fue puesto para asignación el pasado 10 de junio por los Medias Rojas, equipo con el que debutó en la 'Gran Carpa' en el año 2020.

Además del movimiento que involucra a Araúz, los Orioles designaron para asignación al lanzador Zac Lowther.

