Eso se convirtió en realidad el lunes. Durante una rueda de prensa, el dominicano Óliver 'Oli' Mármol, fue nombrado el lunes como 51er manager en la historia de los Cardenales.

Mármol, de apenas 35 años, es el dirigente más joven en las Mayores.

El quisqueyano llega para llenar la vacante luego de que Mike Shildt fue dejado libre el 14 de octubre debido a "diferencias filosóficas" entre él y la directiva del conjunto de San Luis.

Mármol será el cuarto dirigente latino al frente de un equipo de Grandes Ligas en el 2022, junto al puertorriqueño Charlie Montoyo (Azulejos), Dave Martínez (Nacionales) y el puertorriqueño Alex Cora (Medias Rojas).

Please welcome our new manager, Oliver 'Oli' Marmol! pic.twitter.com/CVyax3J0bw