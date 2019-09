Nueva directiva del béisbol de Venezuela promete "intermediar" con MLB

"La finalidad de la nueva Junta Directiva será la de intermediar, conciliar y representar los intereses de la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional)" ante "Major League Baseball" y "otros factores", apuntó un comunicado de la liga.

Giuseppe Palmisano fue elegido el martes presidente de la LVBP luego de que Juan José Ávila dimitiera el jueves pasado. La designación, aclaró el circuito, tiene "carácter provisional".

La renuncia de Ávila, quien alegó "razones familiares", se produjo después de la prohibición de MLB, vinculada con sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Ningún pelotero de los equipos de las mayores y sus filiales en las ligas menores podrá jugar en el país caribeño.

PDVSA es el principal patrocinante del béisbol venezolano.

Un total de 98 peloteros venezolanos han jugado este año en las Grandes Ligas y más de 1.800 han visto acción en las menores.

La medida excluyó al país del Winter League Agreement, acuerdo que regula las relaciones entre MLB y los campeonatos del Caribe, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense aclare si la cesión de jugadores viola las sanciones de la administración de Donald Trump.

Convencer a la MLB

Palmisano confirmó este miércoles que viaja a Estados Unidos para presentar un documento a la OFAC a fin de "desbloquear" la situación.

"Todos los equipos estamos alineados para que haya béisbol. Lamentablemente, si no tenemos aprobación de MLB, no tendremos una temporada como antes y eso no es secreto. Nuestro plan es solventar esto", dijo Palmisano al canal deportivo Meridiano TV.

Especialistas temen que las sanciones impacten a socios y proveedores como la firma estadounidense Rawlings, cuyas pelotas son usadas en la LVBP.

Ello dispara dudas sobre la viabilidad de la temporada 2019-2020 de la LVBP, cuyo inicio está previsto para el 18 de octubre.

"Nuestro compromiso es seguir desarrollando el béisbol (...), apoyando a miles de jóvenes que sueñan en convertirse en jugadores profesionales. Igualmente, estamos comprometidos en brindarle a la afición venezolana el espectáculo digno al que está acostumbrada, para seguir siendo el deporte más popular de Venezuela", apuntó la LVBP.