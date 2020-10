Novato cubano Randy Arozarena en la gloria sin previo aviso

De Pinar del Río a la cima de la gloria en el mejor béisbol del mundo fue el camino trazado de este bisoño jugador, que fue un baluarte decisivo en el equipo tampeño para titularse en el 'Nuevo Circuito' camino a la segunda Serie Mundial.

Los Rays tuvieron una excelente temporada regular, que fue recortada de 162 a 60 juegos, y aún mejor unos excelentes playoffs hasta llegar a la cima de la Liga Americana y conseguir el boleto al Clásico de Octubre, el primero desde el 2008 cuando cayeron ante los Filis de Filadelfia.

"Esto ha sido muy emocionante, he recibido mucha ayuda de mis compañeros. Haber sido MVP de la serie de campeonato no me lo esperaba, pero bueno, estoy viendo muy bien la pelota (cuando batea) y estar ahora en la Serie Mundial es algo increíble", sañaló el novato después del partido.

El jardinero izquierdo de los Rays fue nombrado el mejor jugador del campeonato liguero tras batear .321 con cuatro jonrones y 10 impulsadas en los siete partidos contra los Astros, a quienes eliminaron.

El toletero cubano dio un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada del Juego 7 el sábado, poniendo el tono en el triunfo por 4x2 sobre Houston.

- Rompe marca para novatos -

Arozarena hizo historia al ser el primer novato no lanzador en ser MVP de una Serie de Campeonato o Serie Mundial.

El cubano rompió el récord de cuadrangulares de un novato en unos playoffs en general con siete.

El séptimo cuadrangular le dio la posibilidad a Arozarena de romper el récord de su compatriota José Canseco como el cubano con más jonrones en la historia de los playoffs de MLB, pero mientras a Canseco le tomó varias postemporadas, al novato Arozarena le bastó una sola.

También Arozarena es el segundo novato con más imparables (21) en una postemporada, detrás de Derek Jeter (22 en 1996). Todavía tiene posibilidades de romperlo en la Serie Mundial.

"Estoy muy contento y agradecido con el equipo, la organización. En fin estoy muy emocionado", señaló el cubano.

Arozarena también se colocó como el novato con más vuelacercas en una postemporada y el cuarto incluyendo a veteranos, detrás del dominicano Nelson Cruz (2011), el boricua Carlos Beltrán (2004) y Barry Bonds (2002), que tienen ocho cada uno.

Los Rays van ahora contra el ganador de la Serie de Campeonato de la LIga Nacional, los Dodgers de Los Angeles, que vencieron a los Bravos de Atlanta el domingo 4x3.

Arozarena, que nació hace 26 años en Pinar del Río, durante las temporadas 2013-14 y 2014-15 jugó para Vegueros de su ciudad natal.

En 2016 llegó a México y jugó tanto para los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana durante el verano como para los Mayos de Navojoa de la Liga Mexicana del Pacífico durante el invierno.

Después firmó en 2016 por 1,25 millones de dólares con los Cardenales de St. Louis, que luego lo cambiaron a los Rays de Tampa Bay.