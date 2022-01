Este martes, los Azulejos de Toronto anunciaron a Jaime Vieira como instructora de bateo en ligas menores. Esto la convierte en la primera 'coach' femenina de la organización canadiense.

Aunque falta que los Azulejos hagan el anuncio oficial, Vieira ya colocó su nuevo cargo en su cuenta de Twitter el que asume tras haber sido pasante de investigación y desarrollo de operaciones de béisbol.

La exjugadora de softbol también fue entrenadora de los Hawks de la Universidad de Humber en Toronto y cuenta con una Maestría en Ciencias de la Universidad de Nueva York.

Rachel Balkovec will become the next manager of the Low A Tampa Tarpons, per @lindseyadlerShe will be the first woman to manage a minor league baseball team 🙌 pic.twitter.com/CmfI1KY6Is