Panameño Edmundo Sosa ha dado positivo de Covid-19

"Me entristece haber resultado positivo para COVID-19, incluso después de cumplir con las pautas de seguridad establecidas", dijo Molina. “Haré todo lo que esté a mi alcance para regresar lo antes posible para los fanáticos de los Cardinals, la ciudad de St. Louis y mis compañeros de equipo. Mientras me recupero, solicito que respeten mi privacidad y mi familia en mi ausencia del equipo ".

We are aware that Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa and Kodi Whitley have tested positive for COVID-19. All six individuals made the decision to grant permission in order to release this information. pic.twitter.com/tqjcG6SNx0