Mets mantendrían a Noah Syndergaard en sus filas

Parece que la salida dominante de Syndergaard del martes no fue su última apertura vistiendo el uniforme de los Mets. Joel Sherman de MLB Network informa que el equipo de Queens ya no ofrece a "Thor" a otros conjuntos.

El informe de Sherman ha sido confirmado por Anthony DiComo de MLB.com.

