Mets colocan en asignación a Rubén Tejada

Con ese movimiento, los Mets crean el espacio para incorporar al lanzador Chris Flexen, procedente de ligas menores.

Tras su llamado por el equipo neoyorquino, el pelotero panameño no pudo conectar de imparable en nueve turnos durante los seis partidos que jugó.

Después de un buen desempeño, con el equipo Triple A de Syracuse, Tejada fue ascendido el pasado 14 de agosto para ocupar el puesto de Jeff McNeil quien se recupera de una lesión en la corva.

Se reporta que McNeil realizó ayer una práctica de bateo y tomó roletas en el terreno, por lo que es posible que vuelva este sábado a las filas de los Mets.

Ahora Tejada queda fuera de la nómina de 40 peloteros del conjunto de Nueva York que tendrá, al menos, siete días para decidir su futuro.

Esta fue la vuelta del istmeño a la Gran Carpa desde el año 2017 cuando jugaba para los Orioles de Baltimore.

