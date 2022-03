Mets celebrarán los 10 años del 'no hit-no run' de Johan Santana

Por TVMAX



Los Mets anunciaron el lunes que realizarán una ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del histórico no-hitter del venezolano Johan Santana, antes del partido del 31 de mayo en el Citi Field.

El 1 de junio del 2012, Santana lanzó su cambio para ponchar a David Freese de los Cardenales y completar el primer partido sin hit ni carrera en la historia de la franquicia. El zurdo y su receptor en dicho partido, Josh Thole, serán reconocidos por el logro.

"Todavía recuerdo cómo me sentía esa noche", dijo Santana, quien batalló para alcanzar la hazaña con 134 pitcheos. "Sabía lo que significaba para los aficionados de los Mets de Nueva York. Me sentí muy orgulloso de ser parte del primer no-hitter y no veo la hora de celebrar con los fanáticos el 31 de mayo. Lo llevo en un lugar especial de mi corazón".

Además, el equipo anunció que Santana y Thole participarán en el Día de las Leyendas el sábado, 27 de agosto antes del encuentro contra los Rockies.

Texto: Mets de Nueva York