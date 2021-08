Por TVMAX



El exgrandes ligas panameño Mariano Rivera visitó Honduras con el propósito de echar hacia adelante un proyecto de la fundación que lleva su nombre en el sector del Merendón, al norte de ese país centroamericano.

"Mis amistades me hablaron mucho de Honduras y no solo me quedé con eso, quise venir a experimentarlo. Llegando aquí miré el corazón de la gente, lo amable que son y me enamoré de eso. En el área donde estamos trabajando, allá arriba en el Merendón, hay familias buenas, familias que son trabajadoras y eso me encanta porque me recuerda al pueblo donde nací en Panamá. Por eso me enamoré de Honduras y de su gente", destacó el miembro del Salón de la Fama del Béisbol en una entrevista al Diario Diez de Honduras.

Durante su estancia en territorio hondureño, Rivera compartió con un grupo de niños en el estadio de béisbol del Complejo Olímpico de San Pedro Sula.

"El béisbol es disciplina... es muy importante el amar el deporte, nos encarrila y nos prepara para ser mejores ciudadanos. Comencé a jugarlo desde los seis años y al verlos a ustedes me remonta a aquellos tiempos, compartir con ustedes es un privilegio", expresó el excerrador de los Yankees de Nueva York a los chicos que lo escuchaban.

El recordado 'Expreso de Puerto Caimito' explicó que el plan de su fundación es ayudar a familias de diferentes países.

"En otros países también ayudamos, en Guatemala, queremos regresar a Nicaragua, a El Salvador, en realidad estamos enfocados uno a uno", indicó. "No podemos extendernos mucho, queremos hacer algo bueno con una fundación la cual podamos seguir trabajando y trabajando, y luego movernos, pero estamos enfocados en lo máximo que podamos hacer. Trabajar y ayudar es un regalo de Dios", puntualizó.