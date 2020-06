Mariano Rivera, dice a todos los jóvenes: "El bono no hace el pelotero"

Mi hermano, (yo firmé) por 2 mil dólares ¡Mucho dinero! 2 mil dólares para mi. Yo hacía mucho más que eso pescando, pero yo no tenía la oportunidad (de estar en MLB). Y esos 2 mil dólares no fueron por los que yo firmé, yo firmé simplemente por la oportunidad. Si me hubieran dado sólamente un guante y unos cleats para lanzar, yo estuviera contento igual, yo tenía ya la oportunidad que yo quería. Dios lo hizo de esa manera porque tenía planes grandes para mi. El bono no hace al pelotero, el pelotero se hace en el terreno.