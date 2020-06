Mariano Rivera destaca a Dios como el arquitecto de su carrera

En la conversación, trasmitida por el Instagram Live de Las Mayores, el exlanzador panameño manifestó que Dios ha sido el arquitecto de su trayectoria con el equipo neoyorquino, al resaltarlo en varios sucesos, buenos y malos, del camino que le llevó al Salón de la Fama del Béisbol en el año 2019.

"Cuando John Wetteland (cerrador de los Yankees hasta 1996) fue cambiado y me dieron el rol a mí, me hizo recordar cuando jugaba con mis amigos en Puerto Caimito", expresó en una parte de la entrevista. "Yo quería ser el que sacara el último out o diera el último hit. Desde esos momentos, Dios me estaba preparando para lo que vendría."

Otro de los tantos hechos en los que Rivera resalta la presencia de Dios en su trayectoria fue cuando se lesionó su brazo derecho en ligas menores.

"Yo pregunté: '¿qué tengo qué hacer?' y me dijeron que tenía que operarme. Yo dije: 'vamos a hacerlo'. Soy una persona que piensa que si Dios permite una cosa es por algo",comentó sobre ese momento en particular.

Para Rivera, Dios le ha bendecido de una manera especial con una que incluyen récords históricos de salvamentos, en temporada regular y postemporada, cinco anillos de Serie Mundial y un ingreso al recinto de los inmortales de Cooperstown de manera unánime.

"Conocí a Dios en las adversidades. Mi esposa estaba embarazada y tuvo 'chicken pops' (varicela). Mi hijo, el mayor, tomó esa enfermedad e iba a crecer con una abertura en el cerebro y con el tiempo iba a morir. En Tampa oraron por mi esposa y el Señor sanó a mi hijo en el vientre de mi esposa. Desde ese momento supe que Dios tenía un propósito especial con nosotros", relató.