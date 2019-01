Mariano Rivera: "Sentí la misma emoción de cuando se gana una Serie Mundial"

"Fue increíble recibir la noticia", dijo Rivera en breve entrevista con la cadena de televisión de las Grandes Ligas.

"Estaba reunido con mi familia, mi esposa, mis hijos, y al recibir la llamada me dijeron primero que me felicitaban por ingresar al Salón de la Fama", indicó el cerrador que ha conseguido el mayor numero de salvamentos en la historia de las Grandes Ligas, con 652 de por vida en 19 años de carrera.

Rivera, de 49 años de edad, dijo que "en esa llamada, después me dijeron que te tenemos otra noticia, y me quedé pensando y les dije bueno, qué pasa, y me responden: "Eres unánime".

Rivera se convirtió así en el primer jugador en la historia de las mayores en ganar la inducción al Salón de la Fama luego de recibir votación unánime con 425 votos de 425 posibles.

"En mi casa, oh Dios mío, todo el mundo enloqueció", dice Rivera sonriendo.

Agrega que "fue increíble, mi corazón estaba palpitando más fuerte, y eso me recordó los momentos cuando uno gana la Serie Mundial, fue el mismo tipo de adrenalina, es ese tipo de emoción que uno siente".

Rivera, oriundo de Puerto Caimito (Panamá), ganó cinco títulos de Serie Mundial, fue el jugador más valioso en la Serie Mundial de 1999, participó en 13 Juegos de las Estrellas y en el 2003 fue el más valioso de la Liga Americana.

El ya legendario pelotero panameño se convirtió en el segundo de su país que entra al Salón de la Fama, el primero fue el campeón de bate de la Liga America, Rod Carew, quien recibió un 90,52 por ciento de los votos, en 1991.

La felicitaciones a Rivera no se hicieron esperar y entre las más destacadas se encuentra la que le envío a través de su red social de Twitter, el presidente estadounidense Donald Trump, quien considera al excerrador estelar panameño no sólo un gran deportista sino también una excelente persona.

"¡Felicitaciones a Mariano Rivera por haber sido elegido por unanimidad para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional!. No solo un gran jugador sino una gran persona. Estoy agradecido por el apoyo de Mariano a la Comisión de Abuso de Drogas de Opioides y @FitnessGov. #EnterSandman # HOF2019", escribe el presidente Trump.

Aunque Panamá hasta la temporada del 2018 había aportado sólo 62 peloteros a las Grandes Ligas, a partir de ahora ya puede presumir de tener dentro del Recinto Sagrado del béisbol profesional al único pelotero que lo consiguió en su primer año de votación y de manera unánime.

Rivera, que dejó un legado único en el béisbol de las Grandes Ligas, ahora su aportación también está ya inmortalizada para siempre.

EFE