"Felicidades, David Ortiz. Un verdadero competidor, que jugó con tremenda pasión y tuvo una presencia increíble en el plato. ¡Que el favor de Dios siga brillando sobre ti mi hermano! ¡Eres un ídolo y orgullo para todos! Dios te bendiga", plasmó Rivera en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Carew expresó sus sentimientos al recordar la época en la que un joven David Ortiz se abriá paso en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota, organización para la que el panameño jugó y en la que ha trabajado como instructor especial.

"Felicitaciones a 'Big Papi' por su elección al Salón de la Fama del Béisbol. Verte crecer como un niño en Minnesota a una gran potencia en Boston fue todo un placer. ¡Bien merecido!", plasmó Carew en Twitter.

Congratulations to Big Papi on your election into the Baseball Hall of Fame. Seeing you grow from a young kid in Minnesota to a powerhouse in a Boston to one of the greats was a pleasure. Well deserved! https://t.co/ss080UsKJe