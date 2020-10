Manuel Rodríguez sobre su salida de Coclé: "Tomé la decisión correcta"

Rodríguez dio positivo hace un mes por el Covid-19, cuando Coclé iniciaba su preparación para el torneo.

El entrenador explicó en el programa Frecuencia Deportiva, las razones de su salida.

"Sentía mucho cansancio, palpitaciones, me hice un chequeo con un especialista. La doctora internista que me atendió, uno de los puntos que me tocó es el trauma post Covid que puede durar de tres a cuatro semanas y a otros, le duran hasta tres y cuatro meses", señaló.

"Ella me dice que el estrés y falta de sueño no ayuda a esta situación, pero eso me recomendó abandonar el trabajo en este momento y que descansara. Hablé con mi familia, mis hijos y se tomó la decisión correcta", puntualizó.

El manager se despidió hoy del equipo: "les dije a los muchachos que trabajaran duro para meterse entre los cuatro, y buscar luego el título".

Rodríguez destacó que Coclé queda en buenas manos bajo el mando de Rodrigo Merón.

Más temprano, el propio Merón, confirmó al periodista David Salayandía, de TVMAX, que asumía la dirección del equipo coclesano por lo que resta del campeonato.

Por otra parte, la dirigencia de la Leña Roja también se expresó sobre este hecho.

"Manuel (Rodríguez) me llamó en horas de la mañana para informarme la condición de salud que tiene. Por instrucción del cardiólogo, debe mantenerse en reposo. Nosotros aceptamos la recomendación médica y deseamos que esté los mejor de salud, tenemos planes con él para el próximo campeonato", señaló José María Carranza, dirigente de la Liga Provincial de Coclé, al programa Frecuencia Deportiva.

"Le realizaron las pruebas de hisopados, El resto del equipo está saludable, Los nueve peloteros no mantienen ningún síntoma y están negativos. Luis González solamente le salió unos salpullidos en el cuerpo, esperemos que esté bien para que pueda ayudarnos", agregó Carranza.