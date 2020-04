MLB le aplicó un 'castigo ejemplar' a los Medias Rojas

Una miserable acción que algunos comparan con las apuestas realizadas a favor de su equipo por el ex pelotero Pete Rose.

Desde luego que esa acción fue muy deplorable y le hizo un gran daño al béisbol, pero lo de los Astros de Houston, no tiene nombre.

Quiénes creíamos qué MLB, era una entidad deportiva ejemplar, para mí en estos momentos no tiene ninguna credibilidad, y mucho menos los actuales dirigentes.

Por cierto, cuando esto comenzó, pocos le dieron credibilidad a esta sinvergüencería que ha vuelto a manchar la que es considerada la mejor pelota del planeta.

Pero vaya sorpresa que me llevé esta tarde con el comunicado de la Major League Baseball (MLB), tras la investigación sobre el robo de señas, y dictar sentencia contra los involucrados en el caso particular de los Medias Rojas de Boston.

Aunque les digo la verdad siempre me han quedado dudas del accionar del comisionado de MLB, Rob Manfred, luego de que le sacó los pies y le tembló el pulso para aplicar un castigo ejemplar a los responsables de ese hecho, una vez se destapó la 'olla de grillos', el año pasado.

He aquí los hechos. No me pareció suficiente la sanción por un año y una multa de cinco millones al gerente y al dirigente de los Astros Jeff Luhnow y A.J. Hinch, así como el despido de los dirigentes Alex Cora de Boston y Carlos Beltrán de los Mets.

MLB decidió no sancionar al ex mánager Alex Cora por lo hecho con los Medias Rojas de Boston en 2018.

Cora solo cumplirá la sanción de un año [2020] por su participación en el robo de señas con los Astros de Houston en 2017, y queda absuelto con Boston de cualquier acusación o sospecha que hubiera contra él sobre implementar el mismo método.

En conclusión, la "buena imagen" de Boston no se verá afectada, ya que la investigación de MLB afirmó que no robaron señas.

El título que conquistaron en 2018 fue ganado "limpiamente".

Y en cuanto al ex mánager Alex Cora, salió bien librado, aunque no creo que lo contraten más en las Grandes Ligas.

Pero como dice el refrán: al perro más flaco se le pegan las garrapatas.

Al cabo de su cuidadosa investigación, MLB si encontró culpable a J. T. Watkins, operador de repeticiones de Boston, quien "sí violó las reglas".

¡Qué bárbaros!

¡¡¡Esa es mi opinión!!!