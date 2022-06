En este juego el lanzador Luis Severino se alzó con la victoria lanzando 7 episodios completos, le conectaron un solo hits y ponchó a 10 bateadores, su efectividad mejoró aún más a 2.95 en esta campaña.

A la ofensiva los Yankees de Nueva York tuvieron a Aaron Judge y Anthony Rizzo en los hombres de poder sacando para la calle la pelota cada uno de ellos.

All Rise for a Leadoff Dinger 👨‍⚖️ pic.twitter.com/QMvbdVYWO4

Second Deck for the Rizz 💪#TeamRizzopic.twitter.com/50PwbHyKLC