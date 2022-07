Por TVMAX



Los Guardianes de Cleveland anunciaron que el juego correspondiente al viernes ante los Yankees de Nueva York ha sido pospuesto debido al mal tiempo.

Se llevará a cabo el sábado como parte de una doble cartelera que comenzará a partir de las 12:10 p.m. ET (11:10 a.m., hora de Panamá).

Las puertas abrirán a las 11 a.m. ET. (10:00 a.m., hora panameña).

Texto: MLB.com