Liga Béisbol de Panamá Este considera que el gobierno debe apoyar el Nacional Mayor

Según el dirigente, el respaldo gubernamental, a través del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), será fundamental para que el béisbol continúe tras la paralización de las actividades deportivas en Panamá por la pandemia del COVID-19.

"Si el gobierno o Pandeportes no se involucra a apoyar este torneo y a la reactivación del béisbol, no podríamos llevar un torneo como se debe adelante", manifestó en una entrevista a la cuenta de Instagram de 'los potros'. "No solo el béisbol mayor, sino otras categorías como la Sub-15, las categorías menores que son importantes y el béisbol juvenil, cuyos equipos deben empezar a prepararse en agosto para un torneo que se realiza en enero y febrero".

Pérez considera que las autoridades gubernamentales deben ver al béisbol como una inversión social que beneficiaría a las familias y al país en general.

"El gobierno debe tomar en cuenta que el béisbol ayudaría a mantener a la gente en casa, disfrutando en familia del deporte que les gusta", indicó. "Sé que no será rentable para la Federación porque no va a cobrar las entradas, pero que se tome en cuenta para los ánimos de nuestras familias se calmen tras estar encerrados de dos a tres meses".

"Además ayudaría a que los peloteros generen algo, ya que la mayoría no está cobrando y no está trabajando", agregó.

Para llevar a cabo el certamen mayor, Pérez señaló que los contratos firmados por las ligas provinciales a los peloteros deben reestructurarse y que se requerirá, de al menos, un tiempo corto de preparación de los equipos antes de comenzar.

"Le hemos planteado a la Federación (Panameña de Béisbol) la situación actual, ya que las ligas dependen mucho de los patrocinadores, especialmente de la empresa privada, y estas no están facturando", puntualizó.

Pérez reconoció que la Liga Provincial de Panamá Este cuenta con pocos recursos económicos los que han sido utilizados para apoyar a los peloteros que no tienen ingresos a causa de la pandemia.

"Los últimos fondos que teníamos los hemos usado para ayudar a peloteros sin recursos y con compromisos familiares. Hemos tenido la bendición de que nuestro cuerpo técnico nos ha apoyado", expresó.