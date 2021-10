Por TVMAX



El fantasma del robo de señas parece perseguir a los Astros de Houston. En esta ocasión fue un lanzador de los Medias Blancas de Chicago que volvió a sacar el tema a la palestra pública.

Ryan Tepera, relevista de los Medias Blancas, comentó que los Astros pudieron haber robado señas en los dos primeros juegos de su serie divisional en Houston. Esos encuentros fueron ganados por el equipo local.

"Pues sí. Es lo que hay. Desde luego que ellos tienen una reputación de hacer ciertas cosas raras en su casa", declaró Tepera tras la victoria de los Medias Blancas el domingo en su estadio. "Digamos que se nota un poco la diferencia. Creo que ustedes pudieron ver los swings que fallaron en contraste a los primeros dos juegos en Minute Maid. Pero esa no es la historia principal. Vinimos a jugar, vinimos a competir. Nos vamos a desvivirnos pensando en lo que ellos harán", agregó.

Vea también: Artillería latina mantiene con vida a los Medias Blancas en tope contra los Astros

Al ser cuestionado sobre las palabras del serpentinero, el manager de los Astros -Dusty Baker- calificó esos señalamientos como "graves".

"Son acusaciones graves", comentó. "Tenemos casi la misma cantidad de jonrones, OPS y todo eso en casa que en la carretera. De hecho, somos mejores fuera de Houston. Creo que ellos son mejores en su parque que en la ruta. No tengo más respuesta que esa".

El director de los Medias Blancas, Tony La Russa, prefirió mantenerse al margen del asunto.

"No me meto en eso. Simplemente no lo hago", dijo La Russa. "Estamos en Estados Unidos, aquí un jugador puede decir lo que quiera y yo puedo decir que no quiero hablar de algo. Creo que son un buen equipo y son difíciles de vencer".

El cuarto partido de esa serie estaba programado para realizarse este lunes en Chicago, sin embargo el juego fue pospuesto por lluvia y se reprogramó para el martes 12 de octubre.

En enero de 2020, las Grandes Ligas informó que los Astros habían implementado un sistema de robo de señas durante la temporada 2017, año en que ganaron la Serie Mundial, y parte de la campaña 2018. Este pronunciamiento lo hizo después de una investigación que inició como consecuencia de unas declaraciones del exjugador del equipo de Houtson, Mike Fiers, en la que denunciaba esa práctica al diario The Athletic.

Como consecuencia de las pesquisas, el entrenador AJ Hinch y el gerente general Jeff Luhnow perdieron sus puestos dentro de la organización de Houston.