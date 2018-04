Lanzador panameño Jaime Barría con "record" muy particular en la MLB

El lanzador panameño, Jaime Barría y Brandon Belt de los Gigantes de San Francisco, fijaron un record muy particular, de 21 lanzamientos y 17 "fouls".

Al final el panameño Barría ganó el duelo dominando a Belt con un elevado al jardín derecho.

La marca que se rompió era de 20 lanzamientos entre Bartolo Colón y Riky Gutiérrez en 1998.

Jaime Barría fue enviado a la sucursal triple A por parte de Los Ángeles Angles.

The Longest AB in Modern Era #MLB History today San Francisco #Giants Brandon Belt finally flies out to left after 21 pitches from #Angels Pitcher Jaime Barria pic.twitter.com/F6cqxzbSUg