Por TVMAX



Después de una carrera de 14 años en Grandes Ligas, mayormente con los Mellizos y los Piratas, el zurdo dominicano Francisco Liriano se ha retirado como jugador activo.

El retiro de Liriano fue informado en un principio por Robert Murray de FanSided, quien compartió la siguiente declaración del lanzador, de 38 años.

"He pasado tiempo recientemente reflexionando sobre mi carrera y pensando en su futuro", expresó Liriano. "Después de muchas conversaciones con mi familia, mis amigos y otros que me quieren, he decidido retirarme del béisbol profesional después de una carrera de 20 años".

"Quiero darles las gracias a todos los instructores y fans, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, que me han apoyado en mi trayectoria en el béisbol".

Liriano fue firmado en el 2000 por los Gigantes y luego enviado a los Mellizos en el 2003 en el cambio por A.J. Pierzynski. En el 2006, tras debutar en las Mayores el año anterior, el zurdo fue convocado al Juego de Estrellas.

En su carrera, en la que dividió tiempo entre rotaciones abridoras y bullpens, Liriano tuvo marca de 4.15 en 419 juegos (300 aperturas) con 1,815 ponches en 1,813.2 entradas con los Mellizos, Medias Blancas, Piratas, Astros y Tigres.

Texto: Jake Crouse (MLB.com)