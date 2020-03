Lanzador David Price mantiene entrenamiento ligero durante cuarentena

"A menos que te estés enfrentando a bateadores, es difícil elevar la intensidad", explicó el luchador que también considera necesario otro plazo de entrenamientos previos a la reanudación de la actividad en la MLB.

Aun instalado en Arizona y con las medidas correspondientes, el abridor declaró que comprendió la seriedad de la crisis sanitaria por coronavirus cuando el basquetbolista Rudy Gobert dio positivo.

"Había un juego programado y lo cancelaron. Cuando hicieron eso, supuse que afectaría al béisbol y a los demás deportes", agregó.

Durante los entrenamientos de primavera, Price arrancó dos juegos con los Dodgers, pero por momentos en su debut contra los Rojos de Cincinnati lució inseguro y afirmó que es cuestión de tiempo para retomar su ritmo de juego.

"Tenía corredores en la segunda base y no creo haberle dado ni un vistazo a la segunda base aunque me dije yo mismo que estuviera pendiente del corredor. Simplemente no lo hice, todo iba muy rápido", relató.

El pitcher de 34 años de edad también se dijo optimista al estar en camino a recuperar su mejor forma, pues fue operado en septiembre para remover un quiste de la muñeca derecha.

Texto: Fernanda González (Notimex)