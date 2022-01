Juvenil de 17 años se convierte en la primera mujer en lanzar en el béisbol profesional en Australia

Por Redacción de TVN



La australiana Genevieve Beacom de 17 años escribió un nuevo capítulo en la historia del béisbol al convertirse en la primera mujer en lanzar profesionalmente en la liga de Australia.

Beacom entró de relevo en el sexto episodio y dejó su labor en blanco con Melbourne Aces. Su debut fue recibido con una manifestación de alegría y orgullo casi a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes de coaches y scouts, Genevieve tiene un repertorio de lanzamientos con una recta que se encuentra entre 80-84 mph, complementada con una bola curva que es su lanzamiento principal. Ella también lanza un cambio en zonas muy específicas que permite dominar a los bateadores.

"Tenía tanta adrenalina y emoción que realmente no imaginé el impacto que esto podría tener o cuál sería mi reacción al respecto... simplemente estaba bien concentrada en mi trabajo", Dijo Beacom en una reciente entrevista con el porta AlBat

Para Beacom, jugar en la Liga Australiana de Beisbol no es poca cosa, pues jugadores de la talla de Ronald Acuña Jr., Liam Hendriks, Didi Gregorius, Kevin Kiermaier, Ji-Man Choi, Rhys Hoskins y Adam Engel han tenido participación ahí antes de ser estrellas en Grandes Ligas.

Beacom mpezó en la escuelita de béisbol “T-ball” y subió a un montículo por primera vez cuando tenía 10 u 11 años, jugando casi de manera exclusiva junto a hombres.

Dice que el amor por el béisbol se lo inculcó su hermano mayor, Sam, aunque confiesa que "el hecho de sólo ver el béisbol desde las gradas llegó a aburrirla, entonces decidió jugarlo".

"Sí, sólo eran varones", confesó Beacom. "Siempre con peloteritos, por eso es que ya estoy acostumbrada. Realmente no he conocido algo diferente. ... Ellos siempre me han mostrado respeto como jugadora. Nunca he tenido dificultades jugando al lado de los hombres".

Beacom espera que su lugar en la lista de desarrollo de Aces ayude a sus posibilidades de jugar para una universidad Estados Unidos para el año 2023 con una beca deportiva.