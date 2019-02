Johana Samudio, la dama detrás del título en la Serie del Caribe

Conquistar la Serie del Caribe para Panamá, por parte de los Toros de Herrera, no solo fue especial para los jugadores, los instructores y los directivos. También lo fue para una joven que se distinguía por ser la única mujer dentro del equipo, ella es Johana Samudio.

La fisioterapeuta ha roto barreras dentro de su profesión en corto tiempo. En diciembre de 2018 ingresó a las filas de los Toros y se ha convertido en la primera mujer que ejerce la fisioterapia dentro de un conjunto de béisbol en Panamá.

"Ellos (los Toros) necesitaban a un fisioterapeuta, a un 'personal trainer'. Envié mi solicitud, me llamararon y empezamos a trabajar en la liga Probeis, después en la Serie Latinoamericana y en la Serie del Caribe", recordó.

En poco más de dos meses, la organización herrerana pasó de ganar el título de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) hasta quedarse con el título de la Serie del Caribe, hechos que han llenado de emoción a esta profesional de la salud.

"Ganamos Probeis... ¡wao! mi primer título con el equipo. La Serie Latinoamericana (en Veracruz, México) fue: 'bueno, estamos aquí hay que ganarla'; no pudimos hacerlo pero llegamos a semifinales", indicó. "La Serie del Caribe fue algo muy emocionante para mí porque era la primera vez que me pasaba, ganar dos campeonatos en dos meses que tengo con los Toros. Estoy orgullosa de los muchachos que me aceptaron y de ser parte de su cuerpo técnico", agregó.

Disfrutar del triunfo con los Toros no fue sencillo para Samudio quien, desde el principio, tuvo que ganarse la confianza de los jugadores para poder realizar su trabajo.

"Al principio fue bastante complicado", reconoció. "Era: 'que si me atiendo o no me atiendo', 'si ella (refiriéndose a sí misma) será confiable', pero al final se atendieron conmigo. Todo fue fluyendo de forma natural. Yo deposité mi confianza en ellos y ellos la depositaron en mí", agregó.

Prevenir las lesiones es una de sus funciones, algo para lo que trabaja de forma preventiva dando atención específica a los jugadores.

"Suceden golpes en las jugadas, pero fuera de eso y, como ellos son peloteros profesionales, yo me dedico a ellos antes, durante y después del juego para prevenir cualquier lesión. A cualquier lesión que se les trata yo les digo lo que deben hacer, ellos acceden y se trabaja para reducir el número de lesiones", señaló.

Samudio espera seguir trabajando en el béisbol y confía en que más de sus colegas reciban oportunidades para trabajar en el deporte.