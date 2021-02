Johan Camargo aclara celebración y pone fin a una polémica innecesaria

Por Redacción TVMAX



Johan Camargo anotó el viernes la carrera de la victoria (4-3) de las Águilas Cibaeñas ante los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe que se celebra en Mazatlán, México.

Su emotiva celebración cayó mal en algunos panameños y colegas peloteros, quienes criticaron su accionar y pusieron en tela de duda su amor por Panamá.

"Quiero iniciar este comunicado expresando mis más sinceras felicitaciones a Los Federales de Chiriquí por la excelente representación que dieron en la Serie del Caribe 2021", señala el toletero al inicio de su carta.

"Siempre he dicho que para mí sería un honor representar a mi país en algún torneo internacional, pero hasta el momento no se ha dado la oportunidad. He recalcado en varias ocasiones que tengo toda la disposición de representar a mi país en el Clásico Mundial de Béisbol".

Carta abierta de Johan Camargo a Panamá. El pelotero aclara su celebración con las Águilas Cibaeñas que dejaron en el terreno el viernes a los Federales de Chiriquí. pic.twitter.com/Q4nCx9RlDX — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) February 7, 2021

"Como profesional en este deporte siempre me he caracterizado por dar lo mejor de mí en cada oportunidad, jugando con pasión y entrega en cada partido, tengo emociones como cualquier ser humano y me lleno de mucha alegría que el equipo con el que he estado jugando desde el 2017 en la pelota invernal, Las Águilas Cibaeñas, clasificaran a la gran final", puntualizó.

"Ellos se han convertido en mi familia a lo largo de mi trayectoria profesional, no por esto he dejado de querer a mi patria, a mi Panamá siempre lo llevo en el corazón, es un sentimiento que jamás se perderá, al contrario, estar jugando en otros países te hace sentir más orgulloso de poder demostrar que en Panamá hay talento", destacó Camargo.

"Para finalizar, quiero ofrecer unas sinceras disculpas si alguien se sintió ofendido por celebrar la victoria del club que me ha dado la oportunidad de dejar en alto el nombre de Panamá", concluye el escrito.