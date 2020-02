Johan Camargo y Austin Riley, una hermandad a toda prueba en el terreno

Más allá de quedarse con el puesto, el deseo de ambos peloteros es aportar para que los Bravos ganen la Serie Mundial, algo que no consiguen desde 1995.

"Es más que competir por un puesto", señaló Riley. "Al mismo tiempo nos ayudamos uno al otro a ser mejores y al final ayudamos al equipo a conseguir un campeonato".

"Siempre seremos hermanos, de modo que no importa lo de la competencia. Sé que mucha gente habla de eso, pero para ser honesto este año es solo uno, lo más importante es ganar y en eso es de lo que me ocupo ahora mismo", agregó Camargo. "No puedo decir nada malo de Austin".

Mientras Riley jugará su segunda temporada con los Bravos, Camargo estará en su cuarta campaña con el equipo de Atlanta y ambos pueden desempeñarse en diferentes posiciones dentro del cuadro interior.

"Ya sea que juegue en tercera base y él desempeñe otro rol o viceversa. El asunto es ir hacia esa meta juntos", expresó el estadounidense.

"Este año es importante para todos", reconoció el panameño. "Pienso que ellos saben lo que quieren, yo también sé lo que quiero; estar algún día en la Serie Mundial".

Con la salida de Josh Donaldson, quien pasó a las filas de los Mellizos de Minnesota, la oportunidad se da para que los dos jugadores destaquen. En su primera campaña en Las Mayores, Riley bateó para promedio de .246 con 49 carreras anotadas y 53 remolcadas. En tanto Camargo registró .233 con 31 anotadas y 32 empujadas.

Para Freddie Freeman, primera base de los Bravos, ambos tienen la capacidad de elevar su nivel de juego y quedarse con la titularidad en el terreno.

"Austin tuvo una buena primera mitad, decayó en la segunda pero tuvo una gran temporada y Johan Camargo en el 2018 estuvo grandioso", recordó Freeman. "Cuando bateas para .275, con 18 (cuadrangulares) y 70 (carreras empujadas) y puedes jugar muy bien a la defensa, no sé qué más puedes preguntar. De modo que si él (Johan) hace eso y Austin también, será una gran batalla en el entrenamiento primaveral".