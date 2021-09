El escenario – el amplio jardín que afuera del Clark Sports Center, a una milla del sagrado Salón en Cooperstown, N.Y. – era familiar. La época del año – un día de mitad de semana en septiembre – no tanto. Pero luego de una larga esperada, ocasionada por la pandemia, la exaltación de Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y el fallecido Marvin Miller pudo realizarse.

Directivos del Salón de la Fama, residentes de Cooperstown y, por supuesto, fanáticos de los Yankees, habían pasado años apuntando a la segura elección de Jeter en el grupo del 2020 como un catalizador que llevaría un número récord de visitantes a la ceremonia de exaltación.

