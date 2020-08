El brazo de 'Javy' Guerra alcanza velocidades prohibidas

El relevista, que forma parte de uno de los bullpen más completos de las Ligas Mayores, figura en la lista de lanzadores que han conseguido al menos un ponche con disparos sobre las 100 millas por hora.

Disparos sobre 100 millas

El derecho panameño hizo sus lanzamientos más rápidos contra Diamondbacks Arizona el pasado 24 de julio cuando llegó en par de ocasiones a las 100 MPH.

En ese partido, Guerra guillotinó al venezolano Eduardo Escobar con una recta que pasó a 100 MPH y retiró en elevado al jardín central al dominicano Starling Marte con un sinker a 100.3 millas.

Con sus rápidos lanzamientos y buen control el tirador, de 24 años, no deja de impresionar a los Padres de San Diego, apenas en su segunda campaña como lanzador en MLB.

Eso muestra por qué el lanzallamas istmeño se ha quedado en un exigido bullpen de San Diego tras un buen tramo recorrido de la acortada temporada de 60 partidos.

Guerra es de los pocos peloteros que ha tenido éxito en la transición de jugador de cuadro a lanzador, después de debutar en la Carpa Grande en 2018, pero como pelotero de cuadro interior.

Pero esa no ha sido la única actuación en la que el "lanzapiedras" chiricano ha dejado fuego a su paso por el montículo.

En cada salida al montículo es común verlo detener el radar varias veces en 96 millas por hora.

El derecho lanza llamas, el martes 28 de julio contra los Gigantes, realizó un total de diez envíos, de los cuales siete superaron las 95 millas por hora.

"A veces me sorprende dónde estoy ahora, pero me he sentido cómodo en las últimas salidas. Me siento bien en el montículo, me siento bien en el bullpen durante el juego", dijo Guerra.

"Cuanto más lanzo, me siento más cómodo en mi trabajo y sobre todo con más confianza", agregó.

El sábado 8 de agosto, en su última actuación, tiró el noveno episodio a puro fuego contra Arizona.

Hizo 18 lanzamientos hacia el plato, de los cuales 11 pasaron por la zona de strikes.

Sacó los tres outs, pero no pudo evitar la derrota de los Padres, por pizarra de 3-2 ante los Cascabeles.

Hacia la caja del bateador soltó disparos de triple dígitos.

Pasó un lanzamiento en sinker a 101 MPH, que dejó petrificado al segundo bateador Christian Walker.

Luego, ponchó con otro sinker a 100.1 millas a Jon Jay.

Qué tan lejos llegará en la misión que le han encomendado los Padres, solamente con el tiempo se sabrá.

Pero no perdamos de vista que ha pasado un año y par de meses desde que comenzó su transición del campo corto al montículo.

Eso no es fácil.

"Así es. Y sobre todo en Grandes Ligas. No es lo mismo, cuando haces la transición de Ligas Menores", puntualiza el ex pelotero Lauren Flores, gran conocedor del béisbol de la Carpa Grande.

Esta temporada, el diestro chiricano, suma 5.2 entradas, en las que ha permitido 10 hits, 5 carreras limpias, dos boleados y ha ponchado a seis.

Tiene registro de 0-0 y tras su última salida bajó su efectividad a 7.94 en seis juegos en los que ha visto acción.